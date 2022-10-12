Саратов
Кто пойдет гулять?

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прогуляться, перекусить

Не с кем сходить по гулять? Надоело сидеть дома? Стесняешься первым/ой звать людей гулять? Не проблема. Сегодня в 19:00 если есть кто желающие, присоединяйтесь, место встречи: у цирка братьев Никитиных.

От пользователя @makaveli

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