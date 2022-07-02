Саратов
Хочу сходить в бар

фото пользователя Lengston
прогуляться, перекусить

Сходить в бар Холостяк, или другой, пообщаться и вкусно выпить.

От пользователя @Lengston

2 участника
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