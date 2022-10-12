Саратов
Готов скоротать время за беседой :)

фото пользователя Awake
пообщаться

От пользователя @Awake

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Саратов

маленькое фото пользователя Pavelf
Саратов → Другое

Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

маленькое фото пользователя Renza
Саратов → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Okamy
Саратов → Другое

Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

маленькое фото пользователя Max13
Саратов → Другое

Прогуляться по проспекту героев отечества

маленькое фото пользователя Hayat
Саратов → Другое

Погулять, в кино

маленькое фото пользователя Boss777
Саратов → Другое

И где-нибудь посидеть в ресторанчике отдохнуть

маленькое фото пользователя Misskogut
Саратов → Другое

Если у тебя стресс, депрессия, бессонница - приглашаю поболтать❤️

маленькое фото пользователя Ajahe86
Саратов → Другое

Встретится и погулять

маленькое фото пользователя NikitaZav
Саратов → Другое

Сходить в кафе

маленькое фото пользователя N340
Саратов → Другое

Уютного общения.

маленькое фото пользователя EllenBlue4
Саратов → Другое

Девочки, кто живет в Саратове, давайте знакомиться!)

маленькое фото пользователя NikitaZav123
Саратов → Другое

Пошли погуляем

Хочешь найти новых друзей в городе Саратов?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Саратов, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!