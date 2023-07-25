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Саратов
Девочки, пишите))

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Конечно хотелось бы найти подруг рядом для встреч вживую, но можно и для общения в формате онлайн. Скорее всего буду уламывать на видеозвонки. Всегда рада знакомству!)

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