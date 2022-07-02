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От пользователя @EllenBlue4

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Саратов → Другое Пишите в личные сообщения

Саратов → Другое что писать не понятно

Саратов → Другое Пройтись пешочком, заглянуть в бар, послушать музыку

Саратов → Другое И где-нибудь посидеть в ресторанчике отдохнуть

Саратов → Другое Лето началось, пора гулять

Саратов → Другое Ищу людя или людей, что бы понаматывать километраж по городу.

Саратов → Другое Ах лето🤩 у кого какие планы?

Саратов → Другое Хочу сходить в бар

Саратов → Другое Я хочу найти подругу лет 13-14

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