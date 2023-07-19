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Саратов
Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

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Хочу собрать эдакую пати людей с похожими интересами

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