Сарапул
Тут есть кто живой?)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ilya_D
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хочу познакомиться и пообщаться)
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