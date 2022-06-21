прогуляться, перекусить

От пользователя @Lakec

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Саранск → Другое Обсудим вообще всё?)

Саранск → Другое Погулять, покататься на самокатах, покушать вместе

Саранск → Другое Может просто пообщаться,скоротать вечер?

Саранск → Другое Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали )

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