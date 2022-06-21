Саранск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Morena_me пообщаться

Обсудим вообще всё?)

@Morena_me


фото пользователя Alinaross собрать компанию

Ищу подруг

@Alinaross


фото пользователя AnnaMoly пообщаться

Может просто пообщаться,скоротать вечер?

@AnnaMoly


фото пользователя Lana.Banana прогуляться, перекусить

Общение, дружба

@Lana.Banana


фото пользователя Nathvf прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Nathvf


фото пользователя AnnaMoly пообщаться

Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали )

@AnnaMoly


фото пользователя Friday активный отдых

Отдохнуть,погулять

@Friday


фото пользователя Mordwin прогуляться, перекусить

Хочу погулять

@Mordwin


фото пользователя Elvinka прогуляться, перекусить

Новое общение

@Elvinka


фото пользователя Artur1337 прогуляться, перекусить

Погулять, потусить, повеселиться

@Artur1337


фото пользователя Kosmo прогуляться, перекусить

Погулять, покататься на самокатах, покушать вместе

@Kosmo


фото пользователя Gianni другое

Погулять🌴🌴

@Gianni


 прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

@Lakec


Как найти друзей в г. Саранск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: