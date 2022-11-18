прогуляться, перекусить

От пользователя @Yula

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Самара → Другое Потешно провести время вместе

Самара → Другое Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

Самара → Другое Хочу провести выходные весело с интересным парнем

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

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