Самара
Учусь заново знакомиться с людьми

фото пользователя Aaori
пообщаться

В заголовке всё в принципе и сказано. Могу лишь добавить что в течении последних 4х общался лишь с очень узким кругом людей. А тут переезд, круг общения сузился до меня одного и моего кота. И вот я понял что с людьми знакомиться как-то разучился. Потому welcome.

От пользователя @Aaori

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