В заголовке всё в принципе и сказано. Могу лишь добавить что в течении последних 4х общался лишь с очень узким кругом людей. А тут переезд, круг общения сузился до меня одного и моего кота. И вот я понял что с людьми знакомиться как-то разучился. Потому welcome.

От пользователя @Aaori

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Самара → Другое Встретиться и затусить🎉

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое Посиделка в таверне

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

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