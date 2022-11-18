сходить на мероприятие

От пользователя @Yunoti

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Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

Самара → Другое Мне очень скучно и хочу пообщаться)

Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Сходить на экскурсию «Контрасты старого города»

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Я хочу сладкий сон

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

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