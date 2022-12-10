Самара
Сходить попить кофе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Rash
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Самара
Самара → Другое
Хочу провести выходные весело с интересным парнем
Самара → Другое
Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!
Самара → Другое
Ищу подругу )
Самара → Другое
Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇
Самара → Другое
Провести время✌
Самара → Другое
Кино сходить
Самара → Другое
Буду рад общению
Самара → Другое
Провести время
Самара → Другое
Посиделка в таверне
Самара → Другое
Угар, смех, хихи да хаха.
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Самара → Другое
Выпить пива на пляже
Хочешь найти новых друзей в городе Самара?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!