прогуляться, перекусить

От пользователя @Katya9427

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Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Покататься на самокатах.

Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Хочу провести выходные весело с интересным парнем

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Встретиться и затусить🎉

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