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От пользователя @Brodyaga

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Самара → Другое Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

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Самара → Другое Сходить на экскурсию «Контрасты старого города»

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

Самара → Другое Угар, смех, хихи да хаха.

Самара → Другое Просто погулять по городу

Самара → Другое Посиделка в таверне

Самара → Другое Я хочу сладкий сон

Самара → Другое Прогулка в кино,парк

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