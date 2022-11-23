прогуляться, перекусить

От пользователя @Adolf

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Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Самара → Другое Угар, смех, хихи да хаха.

Самара → Другое Хочу провести выходные весело с интересным парнем

Самара → Другое Го гулять, я создал

Самара → Другое Погулять, сходить в бар, пообщаться

Самара → Другое Мне очень скучно и хочу пообщаться)

Самара → Другое Ищу подругу г. Самара

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