Самара
Просто погулять по городу

фото пользователя Vanko
прогуляться, перекусить

Поболтать на разные темы

От пользователя @Vanko

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Вечерний перекус

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