От пользователя @Vanko

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Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

Самара → Другое Угар, смех, хихи да хаха.

Самара → Другое Мне очень скучно и хочу пообщаться)

Самара → Другое Погулять, сходить в бар, пообщаться

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Сходить в кино

Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

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