Самара
Просто погулять по городу
прогуляться, перекусить
Поболтать на разные темы
От пользователя @Vanko
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Вечерний перекус
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