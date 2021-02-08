Самара
Прогуляться,покурить кальян,д что угодно

фото пользователя Rafael1994
прогуляться, перекусить

От пользователя @Rafael1994

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Самара

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя Chertopolokh
Самара → Другое

Посиделка в таверне

маленькое фото пользователя NadiNadi
Самара → Другое

Покататься на катере

маленькое фото пользователя Ivashka
Самара → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя Sofiaf
Самара → Другое

Провести выходные

маленькое фото пользователя Usman
Самара → Другое

Кино сходить

маленькое фото пользователя Sveta21
Самара → Другое

Мне очень скучно и хочу пообщаться)

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя VLAD_163
Самара → Другое

Пошли на Волга фест!

маленькое фото пользователя daryalu20
Самара → Другое

Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

маленькое фото пользователя KrasnayaLis
Самара → Другое

Поговорить обо всём и ни о чём😌

маленькое фото пользователя Aleksandra25
Самара → Другое

Ищу подругу )

Хочешь найти новых друзей в городе Самара?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!