прогуляться, перекусить

От пользователя @Rafael1994

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Самара → Другое Поговорить обо всём и ни о чём😌

Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Пошли на Волга фест!

Самара → Другое Учусь заново знакомиться с людьми

Самара → Другое Мне очень скучно и хочу пообщаться)

Самара → Другое Провести время

Самара → Другое Покататься на катере

Самара → Другое Посиделка в таверне

Хочешь найти новых друзей в городе Самара?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!