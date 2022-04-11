прогуляться, перекусить

От пользователя @Sladka

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Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Самара → Другое Пошли на Волга фест!

Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Буду рад новым знакомствам

Самара → Другое Прогуляться, по общаться

Самара → Другое Просто выйти на улицу если в одного лень

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое Учусь заново знакомиться с людьми

Самара → Другое Хочу провести выходные весело с интересным парнем

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