Самара
Прогуляться, поесть)))

фото пользователя Noob
прогуляться, перекусить

От пользователя @Noob

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