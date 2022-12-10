Самара
Прогуляться по Самаре, познакомиться с городом) Есть кто покажет?
прогуляться, перекусить
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Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...
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