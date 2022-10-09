Самара
Прогуляться, по общаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @AlexandeR1
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Самара → Другое
Погулять, сходить в бар, пообщаться
Самара → Другое
Просто выйти на улицу если в одного лень
Самара → Другое
Как насчёт погулять?
Самара → Другое
Провести время.
Самара → Другое
Покурить кальян
Самара → Другое
Сходить на экскурсию "Рок и Волга"
Самара → Другое
Потешно провести время вместе
Самара → Другое
Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))
Самара → Другое
Ищу подругу г. Самара
Самара → Другое
Просто погулять по городу
Самара → Другое
Провести время
Самара → Другое
Выпить пива на пляже
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!