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От пользователя @AsAs

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Самара → Другое Пошли на Волга фест!

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое Просто выйти на улицу если в одного лень

Самара → Другое Прогуляться,покурить кальян,д что угодно

Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Покататься на самокатах.

Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Учусь заново знакомиться с людьми

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