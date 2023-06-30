Самара
Прогуляться

другое

От пользователя @AsAs

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Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

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Прогуляться,покурить кальян,д что угодно

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🔹Прогулка / Кино / Бар 🔸

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Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

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