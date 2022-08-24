Самара
Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

фото пользователя Vyaheslav
прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться по Ботаническому саду.

От пользователя @Vyaheslav

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