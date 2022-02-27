Самара
Пошли на Волга фест!
прогуляться, перекусить
От пользователя @VLAD_163
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Самара
Самара → Другое
Кино сходить
Самара → Другое
Покурить кальян
Самара → Другое
Ищу подругу г. Самара
Самара → Другое
Угар, смех, хихи да хаха.
Самара → Другое
украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)
Самара → Другое
Я хочу сладкий сон
Самара → Другое
Выпить пива на пляже
Самара → Другое
Посиделка в таверне
Самара → Другое
Бахнуть пивка🍻
Самара → Другое
Прогуляться, по общаться
Самара → Другое
Покататься на самокатах.
Самара → Другое
Сходить попить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Самара?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!