прогуляться, перекусить

От пользователя @VLAD_163

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Самара → Другое Покататься на самокатах.

Самара → Другое Прогуляться, по общаться

Самара → Другое Посиделка в таверне

Самара → Другое Выпить пива на пляже

Самара → Другое Я хочу сладкий сон

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Угар, смех, хихи да хаха.

Самара → Другое Ищу подругу г. Самара

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