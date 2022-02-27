Самара
Покурить кальян
прогуляться, перекусить
Кто хочет поседеть в уютном месте и покурить кальян
От пользователя @SurkovYaroslav
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