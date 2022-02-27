Самара
Покурить кальян

фото пользователя SurkovYaroslav
прогуляться, перекусить

Кто хочет поседеть в уютном месте и покурить кальян

От пользователя @SurkovYaroslav

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Самара

маленькое фото пользователя Arina05
Самара → Другое

Погулять, сходить в бар, пообщаться

маленькое фото пользователя Albi
Самара → Другое

Изучаю китайский язык

маленькое фото пользователя Ivashka
Самара → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя Raccoon
Самара → Другое

Как насчёт погулять?

маленькое фото пользователя daryalu20
Самара → Другое

Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

маленькое фото пользователя Sveta21
Самара → Другое

Мне очень скучно и хочу пообщаться)

маленькое фото пользователя AlexandeR1
Самара → Другое

Прогуляться, по общаться

маленькое фото пользователя Vyaheslav
Самара → Другое

Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

маленькое фото пользователя Usman
Самара → Другое

Кино сходить

маленькое фото пользователя Noob
Самара → Другое

Прогуляться, поесть)))

маленькое фото пользователя Dima163
Самара → Другое

Прогулка в кино,парк

маленькое фото пользователя krasavchik
Самара → Другое

украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Хочешь найти новых друзей в городе Самара?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!