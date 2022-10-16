Самара
Покататься на самокатах.

фото пользователя Artem8
прогуляться, перекусить

Берем в аренду самокаты или если есть свой и просто катаемся по городу пока не надоест. Потом можно прогуляться и перекусить)

От пользователя @Artem8

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