Самара
Покататься на самокатах.
прогуляться, перекусить
Берем в аренду самокаты или если есть свой и просто катаемся по городу пока не надоест. Потом можно прогуляться и перекусить)
От пользователя @Artem8
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Самара
Самара → Другое
🔹Прогулка / Кино / Бар 🔸
Самара → Другое
Провести время.
Самара → Другое
Го гулять, я создал
Самара → Другое
Буду рад новым знакомствам
Самара → Другое
Вечерний перекус
Самара → Другое
Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇
Самара → Другое
Встретиться и затусить🎉
Самара → Другое
Завести новые знакомства
Самара → Другое
Обсудить кризис среднего возраста)
Самара → Другое
Покурить кальян
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Самара → Другое
Просто погулять по городу
Хочешь найти новых друзей в городе Самара?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!