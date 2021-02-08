Едем на машине до Жигулевская, там садимся на катер, ночуем и на следующий день домой. Раки, хорошая компания, с собой брать хорошее настроение)

От пользователя @NadiNadi

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