прогуляться, перекусить

От пользователя @Arina05

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Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Самара → Другое Го гулять, я создал

Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Покататься на самокатах.

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

Самара → Другое Встретиться и затусить🎉

Самара → Другое Покататься на катере

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