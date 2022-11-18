Самара
Перекусить
прогуляться, перекусить
Поужинать, поговорить на любые темы с приятной дамой
От пользователя @Samarec
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