прогуляться, перекусить

От пользователя @Zoom

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Самара → Другое Просто погулять по городу

Самара → Другое Посиделка в таверне

Самара → Другое Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Прогуляться, по общаться

Самара → Другое Прогуляться,покурить кальян,д что угодно

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

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