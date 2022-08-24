Самара
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От пользователя @Zoom

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Посмеяться, пообщаться, ужин, рассказывать веселые истории, кальян

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Просто погулять по городу

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