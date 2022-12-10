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От пользователя @Nastya_Yakimkina

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Самара → Другое Учусь заново знакомиться с людьми

Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Сходить на экскурсию «Контрасты старого города»

Самара → Другое Я хочу сладкий сон

Самара → Другое Го гулять, я создал

Самара → Другое Буду рад общению

Самара → Другое Встретиться и затусить🎉

Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

Самара → Другое Выпить пива на пляже

Самара → Другое Ищу подругу г. Самара

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