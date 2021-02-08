Самара
Молодость, приключения х)

фото пользователя Nastya_3424
прогуляться, перекусить

Приветствую людей, у которых в глазах огонь и энтузиазм. Любишь кофе/чай? Давай попьём вместе. Нравятся комедии? Давай посмотрим и посмеёмся, ведь смех — продлевает жизнь :D.

От пользователя @Nastya_3424

7 участников
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