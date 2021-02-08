Приветствую людей, у которых в глазах огонь и энтузиазм. Любишь кофе/чай? Давай попьём вместе. Нравятся комедии? Давай посмотрим и посмеёмся, ведь смех — продлевает жизнь :D.

От пользователя @Nastya_3424

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Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Просто выйти на улицу если в одного лень

Самара → Другое Мне очень скучно и хочу пообщаться)

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Просто погулять по городу

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