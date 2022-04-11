Самара
Мне очень скучно и хочу пообщаться)
пообщаться
От пользователя @Sveta21
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Самара
Самара → Другое
Посиделка в таверне
Самара → Другое
Изучаю китайский язык
Самара → Другое
Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇
Самара → Другое
Угар, смех, хихи да хаха.
Самара → Другое
Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!
Самара → Другое
Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔
Самара → Другое
Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇
Самара → Другое
Бахнуть пивка🍻
Самара → Другое
Ищу подругу )
Самара → Другое
Пошли на Волга фест!
Самара → Другое
Как насчёт погулять?
Самара → Другое
Сходить попить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Самара?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!