пообщаться

От пользователя @Sveta21

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Пошли на Волга фест!

Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое Ищу ту самую, с кем будет комфортно общаться!

Самара → Другое Угар, смех, хихи да хаха.

Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

Самара → Другое Посиделка в таверне

Хочешь найти новых друзей в городе Самара?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!