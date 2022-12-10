От пользователя @Usman

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Самара → Другое Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

Самара → Другое Прогуляться, по общаться

Самара → Другое Сходить в кино или на набережную прогуляться и попить кофе 😇

Самара → Другое Просто погулять по городу

Самара → Другое Покататься на катере

Самара → Другое Друзей, чтобы гулять и делиться событиями из жизни 😇

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Самара → Другое Буду рад общению

Самара → Другое Потешно провести время вместе

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!