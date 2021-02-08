От пользователя @Albi

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Самара → Другое Погулять, сходить в бар, пообщаться

Самара → Другое Как насчёт погулять?

Самара → Другое Провести время.

Самара → Другое Поговорить обо всём и ни о чём😌

Самара → Другое Пошли на Волга фест!

Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

Самара → Другое Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

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