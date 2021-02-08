Самара
Изучаю китайский язык
другое
Живу в юнгородке
От пользователя @Albi
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Самара
Самара → Другое
Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔
Самара → Другое
Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))
Самара → Другое
Провести выходные
Самара → Другое
Ищу подругу )
Самара → Другое
Провести время✌
Самара → Другое
Сходить на экскурсию "Рок и Волга"
Самара → Другое
Пошли на Волга фест!
Самара → Другое
Поговорить обо всём и ни о чём😌
Самара → Другое
Провести время.
Самара → Другое
Как насчёт погулять?
Самара → Другое
Погулять, сходить в бар, пообщаться
Самара → Другое
Посмеяться, пообщаться, ужин, рассказывать веселые истории, кальян
Хочешь найти новых друзей в городе Самара?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!