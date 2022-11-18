Самара
Хочу провести выходные весело с интересным парнем
прогуляться, перекусить
Приглашаю к себе в гости провести выходные дни
От пользователя @Olga38
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