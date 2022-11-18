Самара
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От пользователя @Elizavetaaa
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Другие мероприятия в городе Самара
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Пошли на Волга фест!
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Прогулка в кино,парк
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Прогуляться, поесть, выпить, пообщаться, танцпол, 😏😋
Самара → Другое
Посмеяться, пообщаться, ужин, рассказывать веселые истории, кальян
Самара → Другое
Прогуляться, поесть)))
Самара → Другое
Просто выйти на улицу если в одного лень
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Перекусить
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Молодость, приключения х)
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🔹Прогулка / Кино / Бар 🔸
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