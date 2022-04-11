пообщаться

От пользователя @Slav37th

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Самара → Другое Потешно провести время вместе

Самара → Другое украдите меня с работы,я с вами хоть куда.)

Самара → Другое Покататься на самокатах.

Самара → Другое Сходить на экскурсию «Контрасты старого города»

Самара → Другое Я хочу сладкий сон

Самара → Другое Просто погулять по городу

Самара → Другое Встретиться и затусить🎉

Самара → Другое Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

Самара → Другое Прогулка в кино,парк

Хочешь найти новых друзей в городе Самара?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Самара, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!