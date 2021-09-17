Санкт-Петербург
Знаю, отличный бар с живым пивом

фото пользователя Ivanko
собрать компанию

Буду рад встрече!
Бар находиться в "Питер Лэнде"

От пользователя @Ivanko

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