Санкт-Петербург
Знаю, отличный бар с живым пивом
собрать компанию
Буду рад встрече!
Буду рад встрече!
Бар находиться в "Питер Лэнде"
От пользователя @Ivanko
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