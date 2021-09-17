Буду рад встрече! Бар находиться в "Питер Лэнде"

От пользователя @Ivanko

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Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

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