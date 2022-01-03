пообщаться

От пользователя @Roger

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Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

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