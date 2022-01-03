Санкт-Петербург
Знакомства,общение,совместный отдых.
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От пользователя @Roger
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Другие мероприятия в городе Тольятти
Санкт-Петербург → Другое
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.
Санкт-Петербург → Другое
Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы
Санкт-Петербург → Другое
Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Санкт-Петербург → Другое
Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))
Санкт-Петербург → Другое
Велопрогулка
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