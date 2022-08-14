прогуляться, перекусить

От пользователя @Gilmer

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

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