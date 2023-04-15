активный отдых

От пользователя @Proksi

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Собраться в антикафе поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

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