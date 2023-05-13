Приезжайте в Мурманск, отвезу в Хибины, потеряемся и проведём зиму в разделанной туше оленя🫡

От пользователя @timeneverwaits

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Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

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