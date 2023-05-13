Санкт-Петербург
Жду в Мурманске (возможна смэрть)
собрать компанию
Приезжайте в Мурманск, отвезу в Хибины, потеряемся и проведём зиму в разделанной туше оленя🫡
От пользователя @timeneverwaits
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