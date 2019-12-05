От пользователя @Daria_Goncharova

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Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

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