Санкт-Петербург
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Просто ищу интересных ребят)

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Идём гулять по Центральному району

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Погулять сегодня вечером

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Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

маленькое фото пользователя V1adislav
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Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя Vikulya8
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