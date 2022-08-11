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Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Просто ищу интересных ребят)

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

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