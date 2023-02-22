Санкт-Петербург
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фото пользователя Vikulya8
прогуляться, перекусить

Сходить в кино/шоппинг/кафе/просто погулять/собрать компанию дома/квест/пофоткаться

От пользователя @Vikulya8

20 участников
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