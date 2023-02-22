От пользователя @Vikulya8

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Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

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