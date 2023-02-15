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Санкт-Петербург
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фото пользователя Vikulya8
прогуляться, перекусить

Сходить в кино/шоппинг/кафе/просто погулять/собрать компанию дома/квест/пофоткаться

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23 участника
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