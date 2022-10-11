Санкт-Петербург
Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

фото пользователя Nugget
прогуляться, перекусить

Телевизор и колоночки 5.1, затем додо пицца и отборный крафтовый напиток

От пользователя @Nugget

2 участника
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