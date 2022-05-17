Санкт-Петербург
Затусить в спб

фото пользователя Anvozet
прогуляться, перекусить

Мы тут ещё пару дней и в мск, просто ищем прикольных ребят пообщаться погулять, потрешить, может даже и в перспективу задружиться нам 25 (Лиза) и 28 (Толик) готовы на движ (почти любой 😂)

От пользователя @Anvozet

1 участник
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